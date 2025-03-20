20.03.2025 (18:00)

На Балтийском флоте отработали задачи по выводу сил флота из-под удара условного противника

В ходе плановой тренировки корабельные силы Балтийского флота отработали практические задачи по выводу из-под удара и развертыванию в районе рассредоточения в соответствии с планом боевой подготовки флота.

В ходе мероприятия экипажи кораблей, задействованных в тренировке, выполнили экстренное приготовление к бою и походу, после чего отработали вывод сил из-под удара условного противника.

В акватории Балтийского моря в различных секторах морского полигона корабельные силы отразили воздушную атаку условного противника, отработав алгоритм организации противовоздушной обороны за исключением практического применения оружия. Корабли, находившиеся при проведении тренировки в море на выполнении задач по предназначению, также отработали весь комплекс мероприятий в соответствии с нормативами.

Налет авиации условного противника имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, цели в виде ракет условного противника имитировались электронным способом.

В ходе тренировки также были отработаны вопросы организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов средств воздушного нападения воздушного противника по пунктам базирования, распределения целей и постановки огневых задач по различным каналам связи.

В данном эпизоде было задействовано свыше 15 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, до 10 самолетов и вертолетов Балтийского флота.

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