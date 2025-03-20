20.03.2025 (17:30)

Огнеметчики ЦВО уничтожили укрепленный опорный пункт условного противника в ходе занятия в Кузбассе

Военнослужащие огнеметных расчётов Центрального военного округа (ЦВО) в ходе занятия на полигоне в Кемеровской области отработали уничтожение укрепленного опорного пункта условного противника с использованием реактивных пехотных огнемётов «Шмель».

По замыслу мероприятия боевой подготовки операторами БЛА был обнаружен укрепленный опорный пункт условного противника на пути продвижения мотострелковых подразделений. Расчеты ручных огнеметов «Шмель», получив соответствующие координаты, скрытно выдвинулись в назначенный район для уничтожения объекта условного противника. Прибыв на место, военнослужащие огнем термобарических боеприпасов с разных точек уничтожили замаскированный укрепленный опорный пункт и совершили отход на позиции тактическими двойками для дальнейшего прикрытия продвижения мотострелковых подразделений.

В занятиях на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области приняли участие более 20 военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице