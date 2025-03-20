20.03.2025 (17:00)

В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии Ленинградского выполнили стрельбу штатным снарядом из танков Т-72Б3

В Ленинградской области на полигоне военнослужащие общевойсковой армии Ленинградского военного округа, призванные на военную службу осенью прошлого года, провели боевые стрельбы штатным снарядом из танков.

Танкисты вели огонь из 125-мм пушек танков Т-72Б3 по статическим мишеням, имитирующих бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало время появления мишеней: они находились в мишенном поле не более 70 секунд. За это короткое время наводчикам необходимо было обнаружить цели, навести пушку и произвести выстрел.

Командирам танков предстояло уничтожить низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов «Корд».

На завершающем этапе учения танкисты совершили 40 километровый марш, преодолев на пути более 20 естественных и искусственных препятствий, в том числе противотанковый ров и колейный мост.

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