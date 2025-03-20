20.03.2025 (16:30)

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач.

На этапе выхода в море фрегат отработал взаимодействие с экипажем вертолёта Ка-27. Вертолётчики совершили облёт радиотехнических систем фрегата и выполнили посадки на палубу корабля на ходу.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипажу фрегата предстоит отработать ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, в том числе, задачи по противовоздушной и противолодочной обороне, а также организации противороботной защиты корабля.

На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские стрельбы.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – это современный многоцелевой корабль – носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности.

В состав Военно-Морского Флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

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