20.03.2025 (12:30)

Министр обороны РФ проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны РФ проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан.

В ходе совещания Андрей Белоусов заслушал доклады Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта.

В настоящее время в Каспийске продолжается возведение комплекса новых гидротехнических сооружений, в том числе северного и южного оградительных молов общей протяженностью более 2-х километров, причалов и береговой инфраструктуры для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.

Министру обороны также доложили, что отдельное внимание уделяется решению вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, в том числе предоставления служебного жилья.

Глава российского военного ведомства указал представителям Военно-строительного комплекса МО РФ на необходимость скорейшего ввода объектов в строй с учетом актуальности задач, стоящих перед флотилией.

«Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать», — отметил Министр обороны РФ в ходе инспекции строительства нового здания штаба Каспийской флотилии.

Представитель Военно-строительного комплекса МО РФ, в свою очередь, доложил Министру обороны России о ходе работ по строительству основных объектов пункта базирования, а также отметил, что в настоящее время завершается строительство гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать уже в мае текущего года.

В учебно-тренировочном комплексе отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Андрею Белоусову доложили об организации подготовки боевых пловцов, о методиках тренировок и оснащении центра необходимым оборудованием для выполнения специальных задач под водой и в прибрежной зоне.

В завершение работы Андрей Белоусов вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, государственные награды.

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