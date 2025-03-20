20.03.2025 (12:30)
Министр обороны РФ проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан.
В ходе совещания Андрей Белоусов заслушал доклады Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта.
В настоящее время в Каспийске продолжается возведение комплекса новых гидротехнических сооружений, в том числе северного и южного оградительных молов общей протяженностью более 2-х километров, причалов и береговой инфраструктуры для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов.
Министру обороны также доложили, что отдельное внимание уделяется решению вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, в том числе предоставления служебного жилья.
Глава российского военного ведомства указал представителям Военно-строительного комплекса МО РФ на необходимость скорейшего ввода объектов в строй с учетом актуальности задач, стоящих перед флотилией.
«Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать», — отметил Министр обороны РФ в ходе инспекции строительства нового здания штаба Каспийской флотилии.
Представитель Военно-строительного комплекса МО РФ, в свою очередь, доложил Министру обороны России о ходе работ по строительству основных объектов пункта базирования, а также отметил, что в настоящее время завершается строительство гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать уже в мае текущего года.
В учебно-тренировочном комплексе отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Андрею Белоусову доложили об организации подготовки боевых пловцов, о методиках тренировок и оснащении центра необходимым оборудованием для выполнения специальных задач под водой и в прибрежной зоне.
В завершение работы Андрей Белоусов вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, государственные награды.