21.03.2025 (05:00)
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
По докладам авианаводчика личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
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