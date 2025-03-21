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21.03.2025 (05:00)

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м нанес удар по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

По докладам авианаводчика личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Специальная военная операция
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