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20.03.2025 (15:30)

Противолодочный корабль «Советская Гавань» Тихоокеанского флота выполнил артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого

Малый противолодочный корабль (МПК) «Советская Гавань» Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) успешно выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в заливе Петра Великого.

Расчеты орудий артиллерийских установок АК-176 и АК-630М успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и поражение береговых мишеней с различных дистанций.

На втором этапе расчётами по борьбе с беспилотными аппаратами были отработаны задачи уничтожения воздушных и надводных малогабаритных целей условного противника.

Стрельбы прошли в морском полигоне в соответствии с планом боевой подготовки флота. В ходе стрельб особое внимание было уделено опыту специальной военной операции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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