20.03.2025 (14:30)

Экипажи БМП-2 осваивают навыки ведения огня из штатного вооружения в учебном центре ЮВО в Краснодарском крае

В учебном центре Южного военного округа, расположенном в Краснодарском крае, продолжается подготовка военнослужащих, заключивших первые контракты с Минобороны России. Особое внимание уделяется занятиям по огневой подготовке с экипажами боевых машин.

Экипажи бронемашин БМП-2 в ходе обучения выполняют упражнения боевых стрельб из 30-мм автоматической пушки 2А42 и спаренного пулемета калибра 7,62. Стрельбы проводятся с места и коротких остановок по статичным и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и пехоту условного противника на различных дистанциях.

Помимо выполнения этих упражнений военнослужащие оттачивают навыки вождения, изучают техническое устройство БМП-2, выполняют ряд нормативов по тактической подготовке и тактической медицине. Кроме того, личный состав постоянно совершенствует свою работу на средствах связи.

Подготовка экипажей проходит как в дневное, так и в ночное время суток. План занятий выстроен с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе специальной военной операции (СВО). Инструкторами учебного центра являются участники боевых действий в зоне проведения СВО.

По завершении обучения, которое длится от нескольких недель до месяца, военнослужащие проходят боевое слаживание в составе подразделений и направляются в воинские части для выполнения задач по предназначению.

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