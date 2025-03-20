20.03.2025 (13:30)

Экипажи вертолетов российской авиабазы в Армении отработали полеты в режиме «невидимка»

Экипажи армейской авиации военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, на вертолетах Ми-8МТВ выполнили полеты в сложных метеорологических условиях.

Летчики отработали задачи по взлету и посадке на ограниченные площадки, полеты по заданным маршрутам. Особое внимание при подготовке экипажей уделялось выполнению полетов в режиме «невидимка», с выключенными приборами освещения и внешними опознавательными сигналами.

Все плановые задачи, поставленные в ходе учебно-тренировочных полетов, летчики военной базы ЮВО выполнили в полном объёме.

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