20.03.2025 (13:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия на полигоне в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, оттачивают свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

Подготовка на полигоне проходит в обстановке, приближенной к боевой. В основу занятий положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

В ходе подготовки военнослужащие оттачивают навыки в штурме населенных пунктов, зданий и опорных пунктов. Основной упор делается на налаживании взаимодействия в составе боевых тактических групп.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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