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20.03.2025 (11:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЛенВО провели тренировку по тактической медицине

Военнослужащие общевойсковой армии Ленинградского военного округа, проходящие военную службу по призыву, освоили программу боевой подготовки по курсу тактической медицины.

В рамках курса военной медицинской подготовки под руководством инструкторов из числа участников специальной военной операции военнослужащие отработали оказание самопомощи, первой медицинской помощи условно раненным, провели практические занятия по переноске раненых, их извлечению из военной техники. Отдельно прорабатывались способы остановки кровотечений при помощи штатных медицинских средств и подручных материалов, наложение шин на конечности.

Содержание занятий по боевой подготовке и военной медицине в том числе корректируется с учетом опыта специальной военной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Медицина
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