20.03.2025 (10:30)
Расчеты ПВО ЛенВО провели комплексные занятия по противодействию БпЛА в Ленинградской области
Военнослужащие Ленинградского военного округа провели комплексные занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам в Ленинградской области.
Для организации противовоздушной обороны от беспилотных летательных аппаратов использовались средства радиоэлектронной борьбы, расчеты снайперских подразделений и средства радиационной, химической и биологической защиты ТДА-3 созданные для установки аэрозольного прикрытия.
Исходя из опыта, полученного в ходе специальной военной операции, тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам проводятся регулярно.
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