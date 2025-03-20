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20.03.2025 (10:30)

Расчеты ПВО ЛенВО провели комплексные занятия по противодействию БпЛА в Ленинградской области

Военнослужащие Ленинградского военного округа провели комплексные занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам в Ленинградской области.

Для организации противовоздушной обороны от беспилотных летательных аппаратов использовались средства радиоэлектронной борьбы, расчеты снайперских подразделений и средства радиационной, химической и биологической защиты ТДА-3 созданные для установки аэрозольного прикрытия.

Исходя из опыта, полученного в ходе специальной военной операции, тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам проводятся регулярно.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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