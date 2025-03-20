20.03.2025 (15:00)

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО начали концертный тур по Киргизской Республике

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) начали ежегодный тур по Киргизской Республике. Всего будет проведено больше 10 концертов для военнослужащих, проходящих службу на объединённой российской военной базе, членов их семей, а также сотрудников силовых ведомств и местных жителей, проживающих в республике.

Первый концерт артисты провели в доме культуры «Алые паруса» города Канта. Зрителями стали школьники, студенты высших и средне-специальных учебных заведений города, участники ветеранских объединений и местные жители. Со сцены прозвучали патриотические и лирические композиции на двух языках: русском и киргизском, а также были исполнены хореографические номера, в том числе под аккомпанемент музыкальных инструментов.

Ансамбль песни и пляски ЦВО дважды в год организует концертные туры по Центральной Азии. Главная цель таких мероприятий – это патриотическое воспитание и популяризация российской солдатской песни и культуры среди населения стран бывших республик, входивших в состав СССР.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице