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20.03.2025 (14:00)

Российские военнослужащие в Ленинградской области провели лекцию для юнармейцев

Российские военнослужащие в Ленинградской области провели лекцию для юнармейцев, посвященную Героям Великой Отечественной войны.

В ходе лекции военнослужащие рассказали юнармейцам хронологию событий по блокаде Ленинграда, о противостоящих силах Красной армии и о Ленинградско-Новгородской операции, в результате которой была полностью снята блокада Ленинграда и освобождена Ленинградская область.

Командование Ленинградского военного округа на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
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