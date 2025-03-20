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20.03.2025 (16:00)

На Сахалине военнослужащие ВВО упражняются в вождении многоцелевых легкобронированных тягачей

На одном из полигонов на Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проводятся занятия по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ).

В ходе занятий механики-водители осваивают вождение боевых машин в условиях сложной пересеченной местности островного региона.

На специально подготовленном танкодроме обучаемые преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски, участок маневрирования и другие естественные и искусственные препятствия. Занятия проходят под руководством опытных инструкторов — участников специальной военной операции.

Перед вождением до обучаемых доводится теория вождения боевых машин, порядок действий при возникновении внештатных ситуаций.

В ходе занятий по вождению гусеничной техники учитываются особенности рельефа и тактическая обстановка, применяется опыт специальной военной операции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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