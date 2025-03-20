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20.03.2025 (12:00)

Военнослужащие сводного отряда инженерных войск ВВО проведут подрывы льда на реках Приморского края

В связи с обращением правительства Приморского края, военнослужащие инженерных войск Восточного военного округа в составе противопаводковых сводных отрядов проведут подрывы льда на реках Большая Уссурка и Арсеньевка в Приморском крае.

В настоящее время сводные отряды совершают марш из пунктов постоянной дислокации в районы проведения работ.

По прибытии в назначенные районы, специалисты инженерных войск, совместно со специалистами МЧС России, проведут замеры толщины льда, после чего произведут расчет необходимой массы заряда для проведения подрывных работ. Для выполнения поставленной задачи военнослужащие подготовили свыше 1000 килограммов взрывчатого вещества.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно в целях предотвращения ледовых заторов и подтоплений перед весенним половодьем.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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