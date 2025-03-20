20.03.2025 (11:00)

В общевойсковой армии ВВО в Бурятии прошел единый день РХБЗ

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, прошли мероприятия в рамках единого дня радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Занятия начались с подачи сигнала оповещения о применении условным противником оружия массового поражения. С получением сигнала личный состав соединений и воинских частей выполнили нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта, подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры.

Важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ разведки, установленных на технике.

Особое внимание обращалось на порядок действий дежурных смен с получением сигнала.

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