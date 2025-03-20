20.03.2025 (10:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО проходят курс тактической медицины

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившие первый контракт с Минобороны России, проходят курс тактической медицины на одном из полигонов Амурской области.

На теоретических занятиях военнослужащие учатся оценивать состояние пострадавшего, изучают состав аптечек первой медицинской помощи, как правильно их использовать при различных ранениях.

В ходе практической части обучаемые осваивают навыки само и взаимопомощи, эвакуации с поля боя, правильные методики осмотра пострадавшего.

В целях качественной подготовки военнослужащих используется значительное количество средств имитации. Инструкторы придумывают различные вводные во время обучения, создают стрессовые ситуации, в которых обучаемым необходимо оперативно принимать решение в условиях постоянно меняющейся обстановки.

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