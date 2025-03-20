20.03.2025 (09:30)

Отряд кораблей ВМФ России провёл совместное военно-морское учение «Аравийский муссон» с ВМС Пакистана в Аравийском море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отряд кораблей ВМФ России провёл совместное военно-морское учение «Аравийский муссон» с ВМС Пакистана в Аравийском море

Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота провёл совместное военно-морское учение типа PASSEX «Аравийский Муссон» с ВМС Исламской Республики Пакистан.

После выхода из порта Карачи корабли ТОФ сформировали совместный отряд с пакистанским фрегатом «Шах-Джахан» и корветом «Табук».

В ходе учения корабли двух стран отработали задачи тактического маневрирования и отразили условные атаки безэкипажных катеров «противника».

Далее экипажи провели учение по ПВО, где пакистанские истребители и патрульные самолёты имитировали пуски противокорабельных ракет.

Завершилось совместное учение освобождением условно захваченного террористами судна, роль которого выполнял танкер «Печенга».

Справочно: Учение типа PASSEX «Аравийский Муссон» последний раз стороны проводили в 2021 году.

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