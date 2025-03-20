20.03.2025 (09:00)

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили район сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили район сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции

Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой техники, движению колонн и скоплениям живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО «Град» Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили район сосредоточения живой силы и боевой техники ВСУ на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции.

Получив координаты целей, расчеты «Градов» в кратчайшие сроки выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Затем военнослужащие произвели развертывание боевых машин и навели их на цели. После чего, незамедлительно произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по противнику, находящемуся на удалении более 15 км.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

После выполнения поставленной задачи расчеты боевых машин оперативно покинули огневые позиции.

РСЗО «Град» – мощная система. Она представляет серьёзную опасность для ВСУ, ведь наносит удары и по укреплённым пунктам противника.

Установку также используют для создания заградительного огня при отходе или отступлении противника. Подразделения группировки войск «Запад» продолжают идти вперёд. Их прикрытие обеспечивают, в том числе РСЗО «Град».

Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.

Сказывается и материальное обеспечение каждой позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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