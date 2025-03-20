20.03.2025 (08:30)

Расчет БпЛА «Supercam S350» вскрыл пункт управления БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БпЛА «Supercam S350» вскрыл пункт управления БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Supercam S350» 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» в ходе круглосуточного несения боевого дежурства, выполняют полеты по всему берегу Днепра для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника в Херсонской области.

В ходе планового полёта оператор разведывательного БпЛА обнаружил точку взлёта дронов противника, укрывшегося в частной жилой постройке. Координаты места дислокации противника были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. В свою очередь артиллеристы точным попаданием уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ.

«Ведем оперативную работу по обнаружению целей, корректировке огня артиллерии, объективного контроля поражения целей, а также ведения контрбатарейной борьбы. Фиксируем выходы противника, соответственно, ппроизводим оперативный доклад в штаб гаубичного дивизиона для дальнейшего поражения противника. Из уничтоженных целей и обнаруженных выступают такие цели, как пункт управления БПЛА, скопление живой силы противника, автотранспорт противника», — рассказал начальник расчета БпЛА «Supercam S350» с позывным «Икар».

БПЛА «Supercam S350» обладает наилучшими тактико-техническими характеристиками в своём классе – при небольших габаритах (длинна крыла — 3,2 м, вес — около 11 кг) беспилотник может находиться в воздухе до 4,5 часов.

С помощью БПЛА «Supercam S350» военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

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