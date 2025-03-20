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20.03.2025 (08:30)

Расчет БпЛА «Supercam S350» вскрыл пункт управления БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра Херсонской области

Расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Supercam S350» 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» в ходе круглосуточного несения боевого дежурства, выполняют полеты по всему берегу Днепра для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника в Херсонской области.

В ходе планового полёта оператор разведывательного БпЛА обнаружил точку взлёта дронов противника, укрывшегося в частной жилой постройке. Координаты места дислокации противника были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. В свою очередь артиллеристы точным попаданием уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ.

«Ведем оперативную работу по обнаружению целей, корректировке огня артиллерии, объективного контроля поражения целей, а также ведения контрбатарейной борьбы. Фиксируем выходы противника, соответственно, ппроизводим оперативный доклад в штаб гаубичного дивизиона для дальнейшего поражения противника. Из уничтоженных целей и обнаруженных выступают такие цели, как пункт управления БПЛА, скопление живой силы противника, автотранспорт противника», — рассказал начальник расчета БпЛА «Supercam S350» с позывным «Икар».

БПЛА «Supercam S350» обладает наилучшими тактико-техническими характеристиками в своём классе – при небольших габаритах (длинна крыла — 3,2 м, вес — около 11 кг) беспилотник может находиться в воздухе до 4,5 часов.

С помощью БПЛА «Supercam S350» военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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