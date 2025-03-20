20.03.2025 (08:00)

Артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» Анапских артиллеристов-десантников уничтожили отделение пехоты ВСУ в опорном пункте на Ореховском направлении в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллерийские расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» Анапских артиллеристов-десантников уничтожили отделение пехоты ВСУ в опорном пункте на Ореховском направлении в Запорожской области

Расчёты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» гвардейского артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, выполняющего боевые задачи на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорном пункте.

Основная задача расчетов – это контрбатарейная борьба. Кроме того, артиллеристы-десантники наносят огневое поражение по укреплённым районам, пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, опорным пунктам и технике противника, поддерживают продвижение штурмовых групп.

В ходе боевой работы по поддержке штурмовых групп Новороссийских и Ставропольских десантников, все дальше отодвигающих украинские подразделения от недавно освобождённого села Степовое, артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» точными выстрелами уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорном пункте.

Артиллеристы-десантники из Анапы вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности свыше 20 километров. Обнаружение противника, а также дальнейшую корректировку огня пушек производили с помощью средств воздушной разведки подразделений беспилотной авиации соединения.

В результате совместной боевой работы расчетов БпЛА и артиллеристов ВДВ противник был уничтожен.

После чего штурмовые подразделения ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку.

После завершения боевой работы артиллеристы-десантники произвели маскировку орудий и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленном укрытии.

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