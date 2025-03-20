20.03.2025 (07:30)
Штурмовые подразделения Южной группировки войск в тыловом районе СВО отрабатывают захват опорных пунктов противника
На полигоне в тыловых районах специальной военной операции штурмовики Южной группировки войск проводят регулярные тренировки по штурму опорных пунктов противника в условиях, максимально приближенных к боевым.
В ходе тренировок в интересах штурмовиков, как и в реальном бою, работают расчеты БпЛА, активно применяются средства имитации.
На полигонах в ДНР военнослужащие группировки совершенствуют приемы ведения боя в наступлении под руководством командиров подразделений. На линию боевого соприкосновения штурмовики направляются только после тщательной подготовки и боевого слаживания.
Подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе штурмовых групп проводится непрерывно, на ротационной основе.
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