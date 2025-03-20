20.03.2025 (07:30)

Штурмовые подразделения Южной группировки войск в тыловом районе СВО отрабатывают захват опорных пунктов противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурмовые подразделения Южной группировки войск в тыловом районе СВО отрабатывают захват опорных пунктов противника

На полигоне в тыловых районах специальной военной операции штурмовики Южной группировки войск проводят регулярные тренировки по штурму опорных пунктов противника в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе тренировок в интересах штурмовиков, как и в реальном бою, работают расчеты БпЛА, активно применяются средства имитации.

На полигонах в ДНР военнослужащие группировки совершенствуют приемы ведения боя в наступлении под руководством командиров подразделений. На линию боевого соприкосновения штурмовики направляются только после тщательной подготовки и боевого слаживания.

Подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе штурмовых групп проводится непрерывно, на ротационной основе.

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