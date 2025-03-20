Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.03.2025 (07:30)

Штурмовые подразделения Южной группировки войск в тыловом районе СВО отрабатывают захват опорных пунктов противника

На полигоне в тыловых районах специальной военной операции штурмовики Южной группировки войск проводят регулярные тренировки по штурму опорных пунктов противника в условиях, максимально приближенных к боевым.

В ходе тренировок в интересах штурмовиков, как и в реальном бою, работают расчеты БпЛА, активно применяются средства имитации.

На полигонах в ДНР военнослужащие группировки совершенствуют приемы ведения боя в наступлении под руководством командиров подразделений. На линию боевого соприкосновения штурмовики направляются только после тщательной подготовки и боевого слаживания.

Подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе штурмовых групп проводится непрерывно, на ротационной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false