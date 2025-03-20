20.03.2025 (07:00)
Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации и управления БпЛА ВСУ на Северском направлении
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского соединения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации личного состава и пункт управления БпЛА ВСУ на Северском направлении специальной военной операции (СВО).
Разведку целей осуществили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки, которые впоследствии и корректировали работу гаубиц Д-30.
В результате боевой работы уничтожено укрытие с личным составом ВСУ в одном из поврежденных частных домов, оставленных местными жителями, а также специальное оборудование для управления БпЛА, гексакоптер типа «Баба-Яга» и не менее 10 военнослужащих ВСУ.
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