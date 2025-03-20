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20.03.2025 (07:00)

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации и управления БпЛА ВСУ на Северском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского соединения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации личного состава и пункт управления БпЛА ВСУ на Северском направлении специальной военной операции (СВО).

Разведку целей осуществили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки, которые впоследствии и корректировали работу гаубиц Д-30.

В результате боевой работы уничтожено укрытие с личным составом ВСУ в одном из поврежденных частных домов, оставленных местными жителями, а также специальное оборудование для управления БпЛА, гексакоптер типа «Баба-Яга» и не менее 10 военнослужащих ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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