20.03.2025 (07:00)

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации и управления БпЛА ВСУ на Северском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации и управления БпЛА ВСУ на Северском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского соединения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации личного состава и пункт управления БпЛА ВСУ на Северском направлении специальной военной операции (СВО).

Разведку целей осуществили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки, которые впоследствии и корректировали работу гаубиц Д-30.

В результате боевой работы уничтожено укрытие с личным составом ВСУ в одном из поврежденных частных домов, оставленных местными жителями, а также специальное оборудование для управления БпЛА, гексакоптер типа «Баба-Яга» и не менее 10 военнослужащих ВСУ.

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