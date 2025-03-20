20.03.2025 (06:30)

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийских подразделений группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье

Артиллерийские подразделения группировки войск «Север» работают в круглосуточном режиме. Новые цели приходят постоянно.

18 марта киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области.

Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск «Север», огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены.

Противнику нанесены значительные потери. ВСУ потеряли живую силу, танки, боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, инженерные машины разграждения, автомобили и артиллерийские орудия.

На кадрах расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» бьют по противнику уверенно, слаженно и без промахов. Точными попаданиями уничтожаются боевая техника и боевики ВСУ, скрывающиеся в лесополосах.

Корректировку огня 122 мм гаубиц Д-30 проводят военнослужащие подразделения воздушной разведки.

Командный пункт батареи круглосуточно принимает целеуказания от средств разведки беспилотными летательными аппаратами. Как только расчетам поступает команда «К бою!», военнослужащие демаскируют орудия и приводят их в боевое положение. Координаты цели сразу же передают наводчику орудия. По готовности производится первый пристрелочный выстрел. После получения данных корректировки прицела расчёты производят серию выстрелов и точечно поражают выявленные цели.

После выполнения огневой задачи орудия тщательно маскируются во избежание обнаружения БпЛА противника и предостережения контрбатарейной борьбы.

От получения цели до проведения выстрела не более двух минут, после чего разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Эти навыки уже отработаны до автоматизма.

Артиллеристы работают в любое время суток и в любую погоду. Для этого позиции оборудованы ночными артиллерийскими прицельными приспособлениями.

Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях.

Никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

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