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20.03.2025 (05:30)

Расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленную огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении

Расчеты ударных дронов самолетного типа «Молния-2» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили укрепленную огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе боевой работы военнослужащие получили координаты нахождения опорного пункта украинских боевиков в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики.

В ходе разведки было выявлено, что в указанной точке противник ведет плотный огонь из стрелкового оружия и препятствует продвижению штурмовых подразделений группировки. В результате слаженных и оперативных действий, боевики ВСУ были уничтожены точным попаданием ударного дрона.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, тем самым срывая ротации и попытки контратак противника, а также оказывая поддержку в продвижении штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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