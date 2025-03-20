20.03.2025 (05:30)

Расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленную огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ударных дронов «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленную огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении

Расчеты ударных дронов самолетного типа «Молния-2» танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили укрепленную огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе боевой работы военнослужащие получили координаты нахождения опорного пункта украинских боевиков в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики.

В ходе разведки было выявлено, что в указанной точке противник ведет плотный огонь из стрелкового оружия и препятствует продвижению штурмовых подразделений группировки. В результате слаженных и оперативных действий, боевики ВСУ были уничтожены точным попаданием ударного дрона.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом, живую силу ВСУ, тем самым срывая ротации и попытки контратак противника, а также оказывая поддержку в продвижении штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

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