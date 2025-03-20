20.03.2025 (05:00)

Расчёт САУ 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт САУ 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Военнослужащие расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» под прикрытием расчета ЗРК «Стрела-10» группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили железобетонную долговременную огневую точку (ДОТ) украинских боевиков на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

В ходе наступательных действий разведчики группировки обнаружили укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе. Основу его обороны составляла долговременная огневая точка, которая мешала продвижению наших штурмовиков. Получив координаты цели, артиллеристы на боевой машине выдвинулись в заранее подготовленный район открытия огня. Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограмм каждый, поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 25 километров. Уничтожение данного оборонительного сооружения позволило прорвать укрепленную оборону противника на Красноармейском направлении.

Во время выполнения огневой задачи артиллеристами, воздушное пространство прикрывал расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10».

В ходе боевого дежурства, военнослужащими наблюдательного поста был обнаружен БпЛА противника. Расчет привел комплекс в боевую готовность и после захвата цели произвел пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Лелека».

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