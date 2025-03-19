19.03.2025 (19:15)

В Кронштадте состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню-моряка подводника

Сегодня, 19 марта, в Военно-Морском Флоте России отмечают День моряка-подводника.

По случаю праздника в Кронштадте в музее Военно-морской славы филиала «Музейно-храмового комплекса ВС РФ» Минобороны России состоялось торжественное собрание.

От имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева моряков-подводников с профессиональным праздником поздравил начальник Главного штаба ВМФ адмирал Владимир Касатонов.

Наиболее отличившимся военнослужащим, связавшим свою жизнь со службой на подводных лодках различного класса, были вручены государственные и ведомственные награды.

На мероприятие были приглашены ветераны ВМФ, подводники с флотов, военнослужащие учебных учреждений и центров подготовки подводников.

После награждения для подводников был организован праздничный концерт, который открыл Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Далее выступил Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота имени Н.А. Римского-Корсакова, который впервые представил в Санкт-Петербурге увертюру «Тайфун».

Завершил программу Ансамбль песни и пляски Северного флота.

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