19.03.2025 (20:15)

В Тверском соединении ВТА прошли занятия по противодействию распространению и употреблению наркотиков

В Тверском соединении военно-транспортной авиации состоялись занятия, посвященные противодействию распространения и употребления наркотических и психотропных веществ среди военнослужащих и членов их семей. Мероприятие было направлено на профилактику зависимостей и формирование здорового образа жизни.

В рамках занятий психолог соединения ВТА рассказал о негативных последствиях употребления наркотиков, юридической ответственности за их распространение и хранение, а также о методах профилактики зависимостей. Особое внимание было уделено роли семьи и воинского коллектива в предотвращении этой социальной проблемы.

Военнослужащие и члены их семей получили практические рекомендации по выявлению признаков зависимости и оказанию первой помощи в случае необходимости. Также были продемонстрированы видеоматериалы и проведены интерактивные обсуждения, позволяющие лучше осознать масштабы проблемы и пути ее решения.

В завершении занятия для военнослужащих по призыву, было проведено тестирование, на знание негативных последствий употребления наркотиков, а также юридической ответственности за их распространение и хранение.

Подобные занятия играют важную роль в поддержании боеспособности подразделений и укреплении морально-психологического состояния военнослужащих.

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