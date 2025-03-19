19.03.2025 (19:45)

Коммунальщики ЦВО провели тренировки по предотвращению ЧС в связи с угрозой обильных осадков и подтопления на Урале

Коммунальщики Центрального военного округа (ЦВО) провели тренировки по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой обильных осадков и подтопления вверенных объектов, которые расположены в регионах Урала.

В ходе тренировок отработаны действия диспетчеров и специалистов аварийно-ремонтных бригад при возникновении нештатных ситуаций, уточнён алгоритм действий дежурных смен и специальных противоаварийных бригад. Особое внимание уделено взаимодействию с органами власти и региональным МЧС.

Кроме того, специалисты дополнительно проверили работу электроустановок объектов казарменно-жилищного фонда, систем водоотведения и прочистку канализационных систем от скопившегося за осенне-зимний период мусора. Отдельный акцент был уделён наличию специализированной техники, а также необходимого ремонтного оборудования и резервных источников электроснабжения у специалистов аварийных и ремонтных бригад.

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