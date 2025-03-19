19.03.2025 (21:45)
Специалисты инженерно-саперного подразделения МО РФ приступили к борьбе с ледяными заторами на реке Бия в Алтайском крае
Специалисты инженерно-саперного подразделения Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированного в Алтайском крае, приступили к борьбе с весенними ледоходами и паводками.
Подрывная команда выдвинулась в район выполнения работ. Военнослужащие проведут инженерную разведку ледового покрова, рассчитают количество взрывчатых веществ и средств взрывания, определят безопасное расстояние для гидротехнических сооружений. Военные инженеры подготовят сосредоточенные заряды для проведения взрывных работ, которые будут рассчитываться с таким учётом, чтобы не нанести вред окружающей среде. Совместно с представителями ГУ МЧС по Алтайскому краю военнослужащие проведут сверление льда и выполнят пробный подрыв ледяного поля.
Работы на реке Бия будут проводится до конца недели. Всего планируется израсходовать около 1 тонны взрывчатых веществ.
В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять населенных пунктов, в которых проживают свыше 3,5 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.