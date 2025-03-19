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19.03.2025 (21:45)

Специалисты инженерно-саперного подразделения МО РФ приступили к борьбе с ледяными заторами на реке Бия в Алтайском крае

Специалисты инженерно-саперного подразделения Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированного в Алтайском крае, приступили к борьбе с весенними ледоходами и паводками.

Подрывная команда выдвинулась в район выполнения работ. Военнослужащие проведут инженерную разведку ледового покрова, рассчитают количество взрывчатых веществ и средств взрывания, определят безопасное расстояние для гидротехнических сооружений. Военные инженеры подготовят сосредоточенные заряды для проведения взрывных работ, которые будут рассчитываться с таким учётом, чтобы не нанести вред окружающей среде. Совместно с представителями ГУ МЧС по Алтайскому краю военнослужащие проведут сверление льда и выполнят пробный подрыв ледяного поля.

Работы на реке Бия будут проводится до конца недели. Всего планируется израсходовать около 1 тонны взрывчатых веществ.

В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять населенных пунктов, в которых проживают свыше 3,5 тыс. человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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