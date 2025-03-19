19.03.2025 (22:45)

Военные инженеры ЦВО устранили затор на реке Инзер в Башкирии

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) устранили ледяной затор на реке Инзер вблизи сёла Азово Архангельского района Республики Башкортостан. Соответствующие решение о проведении подрывных работ принято командованием ЦВО после обращения региональных властей.

Для проведения комплекса противопаводковых мероприятий военнослужащие совершили 200 км марш из Салаватского района в Архангельский район Башкирии, где провели работы по расчистке льда на реке Юрюзань вблизи сел Малояз и 1-е Идельбаево, в которых проживают более 5 тыс. человек.

В районе села Азово перед взрывными работами по расчистке заторов инженеры провели инженерную разведку русла реки Инзер, определили места заторов и заложили взрывчатое вещество. После подрывов заторы ушли в русло реки и уровень воды начал снижаться.

Как сообщалось ранее, в регионах дислокации ЦВО сформировано шесть команд из состава военнослужащих высших военных учебных заведений и инженерно-саперных подразделений для помощи федеральным органам исполнительной власти в борьбе с весенним половодьем. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице