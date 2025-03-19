19.03.2025 (17:30)

Огневой налёт на группу условного противника выполнили военнослужащие ЦВО на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили огневой налёт на группу условного противника в ходе занятий по боевой подготовке на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу занятий расчёты беспилотников квадракоптерного типа обнаружили замаскированный в лесистой местности лагерь группы условного противника. Для её уничтожения были задействованы военнослужащие мотострелкового соединения, которые скрытно выдвинулись в назначенный район и окружили «противника». После чего, внезапным огнём из автоматов и пулемётов Калашникова, снайперских винтовок СВД и гранатомётов РПГ-7В военнослужащие уничтожили лагерь и живую силу неприятеля.

В ходе занятий стрельба велась с различных положений по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на дальности до 600 м с постоянной корректировкой действий мотострелков расчётами беспилотных летательных аппаратов.

Всего в занятиях было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице