19.03.2025 (18:30)

Военнослужащие штурмовой группы ЦВО отработали захват опорного пункта условного противника в Сибири

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения занятия отработали задачи по захвату опорного пункта условного противника на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу проведения занятия, расчет беспилотного летательного аппарата в ходе проведения воздушной разведки местности обнаружил замаскированный опорный пункт условного противника. Для захвата были задействованы военнослужащие штурмовой группы. До начала активных действий штурмовики задействовали ударные БЛА, поразив огневые точки условного противника. Далее военнослужащие малыми группами с разных направлений произвели захват объекта. Для уничтожения неприятеля использовали автоматы Калашникова АК-12, пулеметы «Печенег» и снайперские винтовки Драгунова (СВД).

Кроме этого, в рамках проведения занятия мотострелки отработали вопросы по тактической медицине и тактической подготовке.

В занятии, которое прошло на полигоне в Кемеровской области, приняло участие около 50 военнослужащих.

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