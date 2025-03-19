19.03.2025 (19:30)

На Кольской флотилии разнородных сил Северного флота состоялся торжественный митинг, приуроченный к празднованию Дня моряка-подводника

Сегодня в городе Полярный в музее бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота состоялся торжественный митинг, приуроченный к празднованию Дня моряка-подводника.

Мероприятие состоялось под руководством командующего Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Шастова.

«Бригада подводных лодок, входящая в состав флотилии – наследница тех подводников, которые создали подводные силы на Северном флоте, продолжатель славных традиций времен Великой Отечественной войны. Я горд тем, что в составе нашего объединения есть подводники. Наша флотилия будет пополняться новейшими подводными лодками», - отметил вице-адмирал Олег Шастов.

Командующий пожелал морякам-подводникам продолжать традиции подплава, здоровья и благополучия. Отличившимся морякам-подводникам он вручил медали «За службу в подводных силах» и грамоты.

После официального мероприятия для моряков-подводников и членов их семей состоялся концерт, на котором выступили творческие коллективы соединений флотилии.

Ранее военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота возложили цветы к мемориальному комплексу «Морская душа», почтив память защитников Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

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