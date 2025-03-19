19.03.2025 (20:30)

Командующий Северным флотом и губернатор Мурманской области поздравили моряков-подводников с профессиональным праздником

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж крейсерской атомной подводной лодки «Вепрь» и всех моряков-подводников со 119-й годовщиной отечественного подводного флота.

Вице-адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что подводники Северного флота достойно продолжают славные боевые традиции старших поколений, настойчиво повышают своё профессиональное мастерство и морскую выучку, с честью выполняют свой воинский долг по укреплению оборонного могущества нашей Родины.

«Подводники – люди героической профессии. Мужество и стойкость героев подводных глубин навечно вписаны в славную летопись Отечества и Военно-Морского Флота. История подводных сил – это история длительных плаваний, многомесячных боевых служб, безупречного выполнения заданий Родины в различных районах Мирового Океана. Выполняя свой воинский долг, они всегда демонстрировали образцы высочайшей храбрости, мужества и самопожертвования», - отметил в своём поздравлении командующий Северным флотом.

Вице-адмирал Константин Кабанцов выразил подводникам, ветеранам подводного флота и членам их семей глубокую признательность и благодарность за преданность любимому делу. Он пожелал подчинённым крепкого флотского здоровья и дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству и Военно-Морскому Флоту, а экипажам, находящимся в море, успешного выполнения поставленных задач и возвращения в родную базу!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в свою очередь поздравил подводников с профессиональным праздником.

«Подводный флот – это гордость России, а Северный флот и его подводники – несокрушимый щит Заполярья. Каждый северянин знает: под толщами воды служат люди, для которых честь и отвага и преданность Родине не просто слова. Мы гордимся вами! Пусть удача всегда будет на вашей стороне, а дома ждут тепло и любовь близких. С праздником!» - сказал глава региона.

Памятные мероприятия и церемонии возложения венков и цветов к мемориалам подводников сегодня также прошли во всех гарнизонах Северного флота, где несут службу моряки – подводники – в Гаджиево, Видяево, Заозерске, Полярном, Северодвинске.

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