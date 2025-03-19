19.03.2025 (21:30)

На Северном флоте начался турнир среди детских хоккейных команд, посвященный Дню моряка-подводника

Сегодня на Ледовой арене Северного флота в городе Североморске состоялось открытие детского турнира по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов», приуроченного ко Дню моряка-подводника.

Торжественную церемонию открытия турнира и символическое вбрасывание шайбы провели заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков и глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Алексей Членов.

После церемонии открытия соревнований состоялась игра команды «Северный флот 1» и «Ястребы». В перерывах между периодами игры перед игроками, болельщиками и любителями этого вида спорта выступили юные фигуристки детской юношеской спортивной школы города Североморска.

Юные спортсмены показывают мастерство, командный дух и стремление к победе.

Всего в турнире принимают участие 6 команд. В состав команд «Северный флот 1» и «Северный флот 2» входят дети военнослужащих и гражданского персонала, а также жителей города Североморска, юные спортсмены команд «Ледокол» и «КСШОР Арктика» из города Мурманска, команда «Горняк» из города Оленегорска Мурманской области, а команда «Ястребы» состоит из ребят города Дудинка Красноярского края.

Для юных спортсменов подготовили экскурсионную программу. Они побывали в филиалах Военно-морского музея Северного флота - «Краснознамённая подводная лодка «К-21»», музее Военно-воздушных сил Северного флота, а также посетили один из кораблей флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице