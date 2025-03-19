19.03.2025 (22:30)

На Тихоокеанском флоте празднуют День моряка-подводника

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) в пунктах базирования подводных лодок состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню моряка-подводника.

Праздничный день начался с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на подводных лодках в Вилючинске и Владивостоке. По традиции сотрудники военно-исторического музея ТОФ подняли флаги в филиале - Гвардейской Краснознаменной подводной лодке «С-56», которая установлена на Корабельной набережной в столице Приморья.

В Вилючинске моряки-подводники, ветераны и юнармейцы возложили цветы и венки к рубке подводной лодки Л-16, после чего состоялся праздничный концерт в Доме офицеров гарнизона.

Во Владивостоке командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина вместе ветеранами-подводниками Военно-Морского Флота и военнослужащими соединения подводных лодок ТОФ принял участие в памятной церемонии возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Погибших моряков-подводников почтили минутой молчания.

Далее командующий флотом и ветераны-подводники возложили цветы к памятному знаку «Пионерам подводного плавания на Тихом океане».

Во второй половине дня в Доме офицеров флота состоялось торжественное собрание, на котором моряков-подводников поздравили командующий Тихоокеанским флотом, глава города Владивостока и уважаемые ветераны. Отличившимся военнослужащим были вручены медали «За службу в подводных силах».

После награждения для военнослужащих соединения подводных лодок ТОФ, их семей и ветеранов ВМФ состоялся традиционный концерт в честь профессионального праздника в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота.

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