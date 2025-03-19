19.03.2025 (17:45)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником.

«19 марта в Вооруженных Силах отмечается День моряка-подводника. Эта профессия сопряжена с длительным боевым дежурством и постоянным риском для жизни. Она по праву считается одной из самых трудных, ответственных и почетных», - сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства отметил, что более века подводники стоят на страже суверенитета нашего государства и его интересов, служат надежным гарантом национальной безопасности.

«И сегодня они образцово выполняют поставленные задачи во всех районах Мирового океана и подо льдами Арктики, демонстрируют мужество, высочайший профессионализм, являются примером беззаветного служения Родине», - подчеркнул Министр обороны РФ.

Андрей Белоусов отметил, что мощь и технологичность нашего подводного флота - результат достижений отечественной научно-инженерной мысли, самоотверженного труда ученых, кораблестроителей и рабочих.

«Это заслуга и военных моряков, которые постоянно оттачивают навыки управления сложнейшей военной техникой, вносят свои предложения по улучшению её тактических характеристик», - подчеркнул Министр обороны РФ.

Также глава российского военного ведомства отметил, что подводные силы планомерно развиваются, на вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон».

«В ходе специальной военной операции с дизель-электрических подводных лодок эффективно применяются крылатые ракеты «Калибр», совершенствуется система базирования», - сказал Андрей Белоусов.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что качественное обновление подводного флота и мастерство личного состава позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне, а также поблагодарил моряков-подводников за безупречную службу.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успешных походов и возвращений. И новых свершений на благо России» - заявил Андрей Белоусов.

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