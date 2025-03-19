19.03.2025 (12:35)

В КВЦ «Патриот» специалисты психологической службы ВС РФ обсудили вопросы применения технических средств психологической работы

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках повышения компетентности специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации в сфере оказания психологической помощи военнослужащим посредством использования технических средств прошли научно-практическая конференция и Школа военного психолога по теоретическим и прикладным аспектам психологии труда и эргономики в военной сфере, а также связанным с ними вопросам применения технических средств психологической работы.

Под руководством Департамента психологической работы Минобороны России собралось уникальное сообщество из представителей федеральных органов исполнительной власти, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, таких как Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.

Учитывая современные вызовы времени: ускорение научно-технического прогресса, активное внедрение автоматизированных систем управления, развитие искусственного интеллекта – профессиональные вопросы, выносимые на обсуждение с участниками Конференции, касались проблем достижения необходимого баланса между механизацией деятельности и человеческим интеллектом с целью повышения эффективности воинского труда.

По традиции Школа военного психолога была посвящена опыту специалистов-практиков психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Также своими знаниями эффективной работы поделились сотрудники отделов Департамента психологической работы Минобороны России. Каждый участник мероприятия получил возможность пройти профессиональную подготовку по использованию технологии биологической обратной связи для решения задач психологической службы, а также по применению технических средств для оценки и тренировки сплоченности воинского коллектива, оптимизации функционального состояния и восстановления боевой активности военнослужащих. Более того, в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» была смоделирована комната психологической разгрузки авиационных воинских частей (организаций), где были созданы условия для быстрого и эффективного восстановления работоспособности летного состава авиационных воинских частей (организаций).

Полученный опыт и приобретение новых знаний помогли участникам мероприятий определить новые ориентиры для дальнейшего профессионального развития.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице