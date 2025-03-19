19.03.2025 (23:00)

Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили учебные задачи по условному уничтожению заданных целей

Боевые расчеты ракетного соединения ЛенВО, дислоцированного в Ленинградской области, отработали нормативы по скрытому развертыванию оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», маскировки огневых позиций и заряжанию пусковых установок учебным ракетным оружием.

В ходе тренировки также были выполнены учебные задачи по условному уничтожению заданных целей «электронным пуском» ракет. «Электронный пуск» – это выполнение личным составом дивизиона мероприятий по приему целеуказания, предстартовой подготовки комплекса, а также отработка действий боевых расчетов при боевом применении комплекса без фактического запуска ракет.

Кроме того, военнослужащие ракетного дивизиона отработали учебно-боевые задачи по действиям в условиях радиационного и химического заражения местности, а также действиям по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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