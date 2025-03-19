19.03.2025 (13:50)

Заявление Минобороны России

Ночью 19 марта т.г., через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры.

Данный объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

В результате падения украинского БпЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 кв.м. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара.

Как известно ранее, 17 февраля, киевский режим совершил атаку с применением БпЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате атаки станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.

Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США.

Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области.

ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один дежурным истребителем ВКС России.

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