19.03.2025 (22:00)

Воспитанники ЕкСВУ посетили с экскурсией космодром «Плесецк» в Архангельской области

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ), Кемеровского и Тюменского президентских кадетских училищ (Кемеровское ПКУ, Тюменское ПКУ), а также Омского кадетского военного корпуса (Омский КВК) посетили с экскурсией Государственный испытательный космодром «Плесецк» Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) в Архангельской области. Для участия в мероприятии были отобраны отличники учёбы, а также ребята, имеющие достижения в спорте, науке, творческой и патриотической деятельности.

Накануне самой поездки на космодром в ЕкСВУ прибыли группы воспитанников Кемеровского ПКУ, Тюменского ПКУ и Омского КВК. Для гостей была проведена ознакомительная экскурсия по суворовскому военному училищу, значимым культурным объектам уральской столицы, а также посещение военно-исторического зала «Музей боевой славы Урала» Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО).

По прибытии в город Мирный, где расположен космодром, воспитанники довузовских образовательных учреждений МО РФ посетили стартовую площадку ракеты-носителя, осмотрели монтажно-испытательный корпус, стартовый и технический комплекс ракеты-носителя «Ангара», а также памятные места города и возложили цветы к монументам на аллее выдающихся начальников космодрома. Кроме того, участники мероприятия смогли пообщаться с военнослужащими, узнать об особенностях их службы, а также примерить на себя экипировку специалистов военно-космической отрасли.

В завершении суворовцы и кадеты стали свидетелями пуска ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил России. Запуск, осуществлённый в интересах оборонного ведомства, был произведён успешно. Данная поездка на космодром не первая. Ранее воспитанники довузовских образовательных учреждений Минобороны России посетили с экскурсией космодром «Восточный».

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