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19.03.2025 (21:00)

Акцию «Военная служба по контракту – твой выбор!» провели в ЯНАО

Информационно-агитационная акция «Военная служба в Вооружённых Силах Российской Федерации – твой выбор!» прошла в Ямало-Ненецком автономном округе. Мобильный пункт был развёрнут специалистами пункта отбора в столице региона – Салехарде.

Инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту рассказали жителям и гостям города о порядке заключения контракта и нюансах прохождения службы. Кроме того, кандидатам разъяснили, какие льготы и социальные гарантии предоставляются военнослужащим по контракту и членам их семей. Специалисты ответили на вопросы граждан и вручили информационные памятки, где указаны контакты и перечень документов, которые необходимы для заключения контракта.

Информационно-агитационная акция «Военная служба в Вооружённых Силах Российской Федерации – твой выбор!» проводится на регулярной основе во всех субъектах Российской Федерации. Основная её цель — это информирование граждан и популяризация престижности военной службы среди населения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Служба по контракту
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