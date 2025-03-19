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19.03.2025 (20:00)

На полигоне Ленинградского военного округа прошли стрельбы из штатного оружия

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа (ЛенВО) в Ленинградской области военнослужащие мотострелковых подразделений, заключившие первые контракты с Министерством обороны Российской Федерации, провели стрельбы из штатного оружия.

Перед выполнением упражнений военнослужащие изучили основы и правила стрельбы в условиях плохой видимости, отработали смену огневых позиций.

Стрельбы выполнялись по различным типам мишеней, которые имитировали живую силу противника. Особое внимание при проведении занятий уделили военнослужащим по контракту, которые впервые выполняли упражнения стрельб.

Кроме того, в рамках занятий по огневой подготовке личный состав отработал выбор и маскировку позиций для стрельбы. Занятия проводились с учетом опыта специальной военной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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