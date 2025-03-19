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19.03.2025 (19:00)

Скрытый пункт управления оборудовали специалисты связи в Ленинградской области

Скрытый полевой пункт управления, с современным цифровым оборудованием и надежной многоуровневой системой охраны и обороны, оборудовали специалисты связи в Ленинградской области.

В состав пунктов управления вошли цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, командно-штабные машины Р-149АКШ, телекоммуникационные комплексы «Редут-2УС».

Основное внимание было уделено выполнению действий по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке учебных задач по связи. Все задачи военнослужащие выполняли при воздействии радиопомех со стороны условного противника.

На территории полевого пункта управления функционирует автономный городок, обеспечивающий комфортное проживание личного состава в полевых условиях с сохранением всех элементов жизнеобеспечения, имеющихся в пунктах постоянной дислокации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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