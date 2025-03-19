19.03.2025 (18:00)

Снайперы учебного центра Ленинградского военного округа отработали технику ведения огня без пристрелочного выстрела

Снайпера учебного центра ЛенВО выполнили упражнения контрольных стрельб на специализированном полигоне в Ленинградской области.

Военнослужащие отработали поражение цели на расстояниях до 1 тыс. м. с использованием оптических прицелов, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР и телевизионного прицела из комплекта боевого снаряжения «Ратник». Военнослужащие выполнили стрельбу по неподвижным целям, в снайперской паре – по подвижным целям со сменой позиций, научились организовывать засады, вести тактические снайперские дуэли.

Особое внимание было уделено маскировке и умелой смене огневой позиции, а также освоению снайперами техники ведения огня из «холодного ствола» (без пристрелочного выстрела), чтобы противник не мог быстро обнаружить позицию стрелка.

В роли объектов стрельбы – манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях.

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