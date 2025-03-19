19.03.2025 (17:00)

В Приморском крае военнослужащие ВВО упражняются в вождении БМП-2

Вождение боевых машин пехоты БМП-2 выполнили военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на танкодроме полигона «Сергеевский» в Приморском крае.

В ходе занятий механики-водители преодолели как естественные, так и искусственные препятствия: колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывном заграждении и другие.

Также экипажи отработали нормативы по установке аккумуляторных батарей, проверке технических жидкостей и постановке техники на железнодорожную платформу.

Перед тем как приступить к вождению, военнослужащими посещают теоретические занятия. Личный состав изучает препятствия, которые военнослужащим предстоит преодолеть, порядок выполнения упражнений и его оценивания, действия при возникновении внештатных ситуаций на маршруте.

В курс подготовки военнослужащих входит огневая, инженерная, медицинская, тактическая подготовки, связь, радиационная, химическая и биологическая защита, армейская тактическая стрельба и тактическая медицина.

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