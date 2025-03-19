19.03.2025 (16:00)

В Забайкалье военнослужащие общевойсковой армии ВВО отработали метание ручных осколочных гранат

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в рамках освоения программы боевой подготовки выполнили упражнения по метанию ручных боевых гранат.

На полигонах «Борзя-Новая», «Дровяная» и «Песчанка» для качественного выполнения упражнений оборудованы окопы и укрытия для метания осколочных гранат из положений стоя, с колена и лежа.

Военнослужащие в ходе занятий совершенствовали знания устройства и порядка применения гранат РГД-5, а также практические навыки в метании снарядов на дальность с места по указанной цели.

Перед практическими занятиями была проведена сдача зачетов по требованиям безопасности, а также по условиям выполняемого упражнения. Кроме того, военнослужащие тренировались в выполнении нормативов по тактической подготовке, РХБ защите, медицинской и инженерной подготовке.

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