19.03.2025 (15:00)

В Забайкалье военнослужащие обучаются противодействию FPV-дронам

На общевойсковых полигонах в Забайкальском крае военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа обучаются противодействию FPV-дронам с использованием гладкоствольных ружей, стрелкового оружия и противодроновых ружей.

При обучении военнослужащих используются метательные машины для стендовой стрельбы. Обучаемые ведут огонь по тарелкам, летящим на различных высотах и с разной скоростью.

Опыт специальной военной операции показал, что, несмотря на наличие средств радиоэлектронной борьбы, гладкоствольные ружья едва ли не самое эффективное средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа.

Кроме того, военнослужащие осваивают специальные противодроновые ружья. Помимо теоретических занятий, каждый обучаемый пробует самостоятельно воздействовать на беспилотник, перехватить сигнал и посадить его.

Подобные тренировки позволяют военнослужащим выработать навыки поражения низколетящих скоростных целей, представляющих собой разведывательные и ударные БпЛА, в боевых условиях.

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